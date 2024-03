Calcio a 5, il Favara Futsal vola in finale playoff e sogna la C2

E’ stata davvero una grande e sofferta battaglia, ma, alla fine, il Favara Futsal,è riuscito nell’impresa di centrare la finale playoff promozione. Il match con il Komikos non era iniziato nel migliore dei modi, la squadra avversaria di era ritrovata in vantaggio per 4 a 2, ma i ragazzi gialloblu, con uno splendido secondo tempo, hanno ribaltato il risultato con i gol di Vaccaro, Piazza, Cordaro, Puma e Manganella. Il gruppo gialloblu dilaga e centra l’obiettivo.

Dopo una breve pausa, è già tempo di pensare all’importantissimo appuntamento di sabato 6 aprile, la finale playoff contro il Campobello 1970. L’ultimo ostacolo, per i ragazzi del Favara Futsal, che sognano, insieme al Presidente Carmelo Manganella, la C2.