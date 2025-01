Calcio, in Sicilia il Torneo delle Regioni; Schifani: “orgogliosi di ospitare l’evento”

Per la prima volta in Sicilia il Torneo delle regioni. Giunto alla 61esima edizione si tratta di una competizione calcistica dilettantistica in programma dall’11 al 18 aprile, con le partite distribuite nelle province siciliane e le fasi finali ospitate al suggestivo Stadio Bacigalupo di Taormina, che coinvolgerà oltre duemila atleti di tutte le regioni italiane con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile. Questo evento si aggiunge all’appuntamento con Agrigento capitale della cultura italiana, che sarà inaugurato il prossimo 18 gennaio dal capo dello Stato, e alle Olimpiadi della gioventù che si sono svolte lo scorso ottobre.

“La nostra Isola sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista dell’ospitalità e della promozione delle sue bellezze culturali e paesaggistiche. Una serie di manifestazioni di grande rilevanza che testimoniano le nostre capacità organizzative e l’attrattività della nostra terra“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che stamattina, nella sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Lo sport dilettantistico ha un potere straordinario nel formare i giovani, insegnando loro la sana competitività e l’importanza del lavoro di squadra – ha aggiunto -. Crediamo fermamente che il Torneo delle regioni contribuirà a rafforzare questi valori tra i partecipanti e la comunità locale. Inoltre, la coesione e la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte garantiranno l’efficienza e il successo di questo evento. Desidero ringraziare tutte le autorità sportive e istituzionali che hanno lavorato con impegno e dedizione per rendere possibile questo importante appuntamento. Siamo pronti ad accogliere gli atleti, le loro famiglie e i tifosi, invitandoli a scoprire la bellezza e il calore della nostra meravigliosa regione”.

“Sono profondamente orgoglioso che la Sicilia ospiti per la prima volta il Torneo delle Regioni. Questa manifestazione rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale ed economico”. A dirlo è Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, che aggiunge: “Da ex calciatore, che ha calcato i campi di calcio con passione e sacrificio, posso dire che lo sport è vita. È disciplina, sogno e riscatto. Insegna il rispetto per l’avversario e il valore della squadra. È una palestra di vita che forma non solo atleti, ma anche uomini e donne pronti ad affrontare le sfide del futuro. Vedere questi ragazzi e ragazze giocare e sognare in una terra meravigliosa come la Sicilia è motivo di grande emozione per me – sottolinea Tamajo -. La Regione siciliana ha sostenuto con convinzione questo evento, consapevole delle ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. È una vetrina importante per le nostre bellezze paesaggistiche e per le eccellenze del territorio. Rivolgo un caloroso benvenuto a tutte le squadre partecipanti, alle loro famiglie e ai tifosi. La Sicilia – conclude – è pronta ad accogliervi con calore e ospitalità, offrendovi non solo un’esperienza sportiva, ma anche un viaggio alla scoperta della nostra cultura e tradizione”