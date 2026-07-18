Calcio, in uscita il libro “Dilettante a chi??? – Manuale per il dirigente del calcio dei poveri” di Danilo Scimonelli

Danilo Scimonelli, oggi riconosciuto tra i dirigenti più apprezzati dell’intero panorama calcistico dilettantistico, presenta il suo primo libro: “Dilettante a chi??? – Manuale per il dirigente del calcio dei poveri”.

Un’opera che nasce dall’esperienza reale, vissuta nei campi, negli spogliatoi e nelle stanze dove si costruisce il calcio vero: quello fatto di organizzazione, sacrificio, problemi quotidiani e soluzioni concrete.

Il libro si rivolge a presidenti, dirigenti, collaboratori e responsabili organizzativi che ogni giorno tengono in piedi le società dilettantistiche.

Con linguaggio diretto e senza fronzoli, Scimonelli offre strumenti operativi, visione gestionale e una lettura lucida del ruolo del dirigente moderno, mettendo ordine nel caos che caratterizza il calcio dei territori.

Il volume è in vendita nei principali store online: Amazon, Mondadori Store, LaFeltrinelli, IBS, Libraccio, Giunti, Unilibro, Macrolibrarsi, Il Giardino dei Libri.

È inoltre ordinabile in oltre 4.500 librerie italiane tramite il circuito Fastbook.

Un contributo nuovo al calcio dilettantistico

“Dilettante a chi???” è un manifesto del calcio dei poveri, un tributo a chi lavora nell’ombra, spesso senza risorse ma con idee, metodo e determinazione.

Un libro che racconta il calcio autentico, quello che non finisce in TV ma che tiene vivo il movimento sportivo italiano.