Carabinieri sventano colpo ad un supermercato, utilizzato esplosivo

I Carabinieri hanno sventato nella notte un colpo ai danni di un supermercato di Pedara (Ct). I malviventi avrebbero voluto impossessarsi dell’incasso custodito nella cassa continua. Dopo essersi introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, i ladri hanno sigillato con pasta modellante la cassa continua, predisponendola per un tentativo di esplosione mediante l’immissione di gas, una tecnica particolarmente insidiosa e potenzialmente devastante, utilizzata dalla criminalita’ per forzare dispositivi blindati.

Il piano, tuttavia, e’ stato mandato completamente in fumo grazie alla rapidita’ dell’intervento dei carabinieri della compagnia di Acireale, impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’arrivo delle pattuglie ha, infatti, sorpreso i malviventi proprio mentre stavano tentando di portare a termine l’azione criminosa, costringendoli ad abbandonare ogni proposito e a darsi precipitosamente alla fuga, senza riuscire a impossessarsi di niente. Sono immediatamente scattate le indagini, finalizzate all’identificazione degli autori del tentato furto. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando tutti gli elementi utili, comprese le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ogni altra traccia lasciata durante l’azione.