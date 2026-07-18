Droga, sorpreso con 30 dosi di hashish: arrestato minorenne

I militari della Sezione Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione e’ scattata durante un normale pattugliamento del centro storico: i militari hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane, poi estesa anche all’abitazione del fermato.

Complessivamente, l’attivita’ di controllo ha portato al sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 30 dosi termosaldate dal peso complessivo di 28,32 grammi, gia’ confezionate e pronte per la vendita, oltre a due coltelli da cucina intrisi di stupefacente e materiale per il confezionamento. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica dei minori diCaltanissetta, e’ stato sottoposto al regime di “permanenza in casa”. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica dei minori, ha convalidato l’arresto e ha disposto delle prescrizioni che avranno durata di due mesi.