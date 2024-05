Calcio Paralimpico, La Pro Sport Ravanusa ospite del Palermo Calcio

Ci saranno anche gli atleti della Pro Sport Ravanusa che Venerdì 21 Giugno prenderanno parte alla manifestazione di Calcio denominata “Calciando Insieme” evento promozionale di calcio integrato promosso ed organizzato dal Palermo Calcio con la collaborazione della delegazione regionale della FISDIR Sicilia con in testa il delegato Roberta Cascio.

Alla manifestazione parteciperanno per la FISDIR le seguenti associazioni, Pro Sport Ravanusa, Delfini Blu, Radiosa, Vita Nova, Nuova Augusta, Telimar, Il Sottomarino e Mimi Rodolico Mazara.

Formula di gioco mista con integrazione in ogni squadra paralimpica di tre atleti del Palermo Calcio, il programma prevede la disputa degli incontri e successivamente la premiazione per tutte le squadre partecipanti, la manifestazione vuole rappresentare oltre che un momento di festa un esempio di inclusione ed integrazione, ancora una volta le attività sportive mezzo di stimolo per ragazzi che ormai attraverso le attività sportive si sono totalmente integrati a tutte le attività.