Pino Rigoli torna all’Akragas: “Qui riesco ad essere me stesso”

“Per me è un grande orgoglio essere qui. Sono più carico delle altre volte, so che l’impegno è importate e non sarà facile”.

Così Pino Rigoli si è presentato alla stampa nel pomeriggio di ieri allo stadio Esseneto. “Intorno al mio nome si è creato tanto entusiasmo, una cosa che mi fa piacere – ha detto il tecnico – ma sappiamo che nel passato Pino Rigoli le partite non le ha vinte da solo nel passato e non le può vincere nel presente. Personalmente chiedo a tutti di starci vicini perchè quello che di bello è stato fatto, è stato merito di tutti. Quando arrivo qua riesco ad essere me stesso nell’allenare, non so quale sia l’alchimia, la chimica che scatena questo ciò. Cercherò di dare il meglio e cercherò di far dare il meglio ai miei giocatori. Ribadisco che non sarà semplice” ha detto.

Rigoli è arrivato in sede martedì scorso e deve ancora rendersi conto del “materiale” a sua disposizione: “Devo verificare le condizioni dei calciatori e capire anche se c’è da fare qualche intervento. non perchè la rosa non sia di livello, ma perchè per il gioco che voglio attuare potrebbe essere necessario un profilo con caratteristiche diverse in campo” ha concluso.