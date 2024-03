Rappresentative regionali: convocati tre atleti dell’Athena

Gli atleti Sebastiano Gennaro, Giovanni Lume e Gabriele Bontà dell’Athena di Agrigento sono stati convocati nelle Rappresentative Regionali Under 15 e Under 17 che parteciperanno al prossimo “Torneo delle Regioni” che si svolgerà in Liguria dal 22 al 29 marzo 2024.

I tre ragazzi sono stati protagonisti di un’eccellente stagione con le rispettive formazioni che hanno disputato i campionati Élite con la società agrigentina. Inoltre va aggiunto che i tre ragazzi dell’Athena sono gli unici rappresentanti della provincia di Agrigento presenti tra i convocati.

“La convocazione in rappresentativa dei tre ragazzi è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione” – dichiara il responsabile del settore giovanile Giovanni Sorce – grande merito di questo prestigioso risultato va allo staff tecnico delle nostre due formazione che disputano i campionati Élite. Questa è l’ennesima dimostrazione di una società che lavora con serietà e programmazione e che ogni anno si impegna nel tentativo di valorizzare al meglio i propri ragazzi. Siamo orgogliosi che i nostri ragazzi rappresentino la Sicilia e Agrigento a livello Nazionale”.