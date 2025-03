Serie D, il Favara cade in casa e il Pompei passa 0-1

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Favara che perde 0-1 contro il Pompei. I campani vendicano così la sconfitta dell’andata quando gli agrigentini si imposero per 3-1. Una gara equilibrata soprattutto nel primo tempo con poche emozioni e tiri in porta.

I padroni di casa hanno una ghiotta occasione allo scadere della prima frazione ma è bravissimo l’estremo difensore degli ospiti a negare il vantaggio. Il Pompei realizza il gol partita al 75º con Aurino che riesce a concretizzare una bella discesa sulla fascia destra di Tompte.