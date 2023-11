Verso Akragas-Sancataldese, biancazzurri in cerca di riscatto

Dopo la pesante sconfitta rimediata mercoledì sul campo del Locri, l’Akragas si ripresenta davanti al proprio pubblico per riprendere il cammino verso l’obiettivo “salvezza” fissato ad inizio stagione.

Alle 14,30 di domani, i biancazzurri sfideranno la Sancataldese, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie D.

Tra i giganti mancheranno alcuni giocatori importanti, Llama, Leuca e Marrale, solo per fare alcuni nomi. Mancherà in panchina anche mister Marco Coppa, espulso mercoledì e squalificato per una giornata

A guidare la squadra ci sarà il vice Samuele Costanzo: “Domani incontriamo una squadra abituata a fare questo campionato, abbiamo preparato la partita bene, dobbiamo dare delle risposte a noi stessi perchè sappiamo che possiamo fare bene. Dobbiamo essere combattivi, essere umili e pazienti e provare a sfruttare le occasioni. Anche domani avremo delle defezioni – ha proseguito Costanzo -, è dall’inizio del campionato che facciamo fronte a queste situazioni, ma chi andrà in campo darà il massimo”.

Anche il capitano, Alfonso Cipolla, tiene alta la tensione: “Sappiamo che è una partita importante, uno scontro diretto che vale punti importanti – ha detto Cipolla -. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta, sarà una partita tosta su un terreno di gioco non in perfette condizioni. Mi aspetto che tutti mettiamo in campo quello che non abbiamo messo mercoledì, cerchiamo di rimettere le cose a posto. Non guardo mai la classifica, dobbiamo pensare allo scontro diretto contro la Sancataldese, prima raggiungiamo la salvezza e meglio sarà” ha concluso Cipolla

Arbitrerà l’incontro il signor Alessandro Femia di Locri, coadiuvato da Stefano Petarlin di Vicenza e Marco Marchesin di Rovigo.