Campionati Italiani Master di scherma: secondo posto assoluto per Marina Savona

Secondo posto assoluto e primo di categoria per Marina Savona alla econda prova dei Campionati Nazionali Master di sciabola che si è disputata a Cosenza.

Si trattava della prima gara stagionale per la società Discobolo Sciacca, pronta dal prossimo week end ad affrontare anche le manifestazioni giovanili regionali e nazionali.

Marina Savona è una delle storiche rappresentanti del nucleo schermistico Discobolo che disputò per anni la serie A1 a squadra sempre con ottimi risultati. Studi e lavoro l’hanno tenuta lontano dall’attività sportiva agonistica che nelle categorie under l’avevano vista primeggiare in campo nazionale. Con il ritorno in pedana e il brillante risultato, ha dimostrato che rimane immutata la sua tecnica e la passione per la scherma.

“Come al solito Marina non si è risparmiata ed ha dato il massimo – commenta Pippo Simone Vullo – speriamo di ricompattare presto la famosa e storica squadra anche con Lia Vitrano e Mariandrè Simone Vullo”.

Il Campionato Italiano Master è strutturato in cinque prove nazionali che concorrono a stabilire il ranking nazionale di categoria, che si concluderà con la finale in programma nel prossimo mese di giugno a Verona.