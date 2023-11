Campionati regionali Èlite: Athena protagonista

Athena protagonista nell’ottava giornata del girone A del campionato Under 17 e Under 15 Élite.

La formazione U15 agrigentina, guidata dal tecnico Aruta, fa suo il big match contro il Trapani 1905 per 1-0 grazie alla rete firmata da Misuraca a metà della ripresa. La partita non smentisce le attese, gara combattuta ed equilibrata tra due formazioni ben organizzate che saranno sicuramente protagoniste fino alla fine del campionato. La vittoria contro il Trapani ex capolista, permette all’Athena di superare in classifica i trapanesi e di posizionarsi al secondo posto in classifica ad un punto della nuova capolista Calcio Sicilia.

L’U17 dell’Athena, impegnata anch’essa contro il Trapani 1905, ma in trasferta, ottiene un prezioso pareggio. I ragazzi agrigentini, guidati dai tecnici Musumeci e Palumbo, possono recriminare per aver subito il gol del definitivo 2-2 nei minuti di recupero. Una gara comunque ben giocata dall’Athena, che dopo essere passata in svantaggio nei primissimi minuti di gara, ribalta il risultato con le reti di Bonta’ e di Lo Verme (migliore in campo), fino alla beffa nei minuti di recupero.

“Siamo molto soddisfatti – dice il responsabile dell’Athena Giovanni Sorce – per i risultati ottenuti dalle nostre formazioni in questa giornata di campionato, al cospetto di squadre di ottimo livello, che testimonia il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla società. I risultati delle ultime giornate fanno ben sperare per il proseguo del campionato per entrambe le formazioni. L’obiettivo principale è mantenere la categoria Élite che rappresenta la massima espressione del calcio giovanile siciliano. Siamo orgogliosi di rappresentare Agrigento nei massimi campionati giovanili”.