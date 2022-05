Canicattì, consegnato il premio nazionale “Giudice Rosario Livatino AIA”

Dopo una interruzione di due anni dovuta alla pandemia, si è svolto questo pomeriggio in grande stile il premio nazionale “Giudice Rosario Livatino AIA” assegnato dal Comitato Nazionale dell’AIA all’arbitro di calcio migliore esordiente in serie A.

Alla cerimonia, che si è svolta nella suggestiva cornice del teatro sociale di Canicattì, erano presenti le principali autorità civili, militari, religiose e sportive, tra cui il comandante interregionale Sicilia Calabria dell’Arma dei carabinieri generale di corpo d’armata Riccardo Galletta.

Ad essere premiato per l’anno 2022 Simone Sozza della sezione di Seregno, e nel contempo sono stati consegnati ufficialmente i premi per gli anni 2020 e 2021, a Luca Massimi della sezione di Termoli e Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.









“Lo spirito del premio, dichiara il presidente della sezione di Agrigento Gero Drago, è quello di sottolineare che in un arbitro di calcio devono essere sempre presenti i valori di trasparenza, imparzialità, giustizia e correttezza, qualità che un giudice deve possedere e che sono ben rappresentati nella vita e nella professione di Rosario Livatino”.

La serata sarà condotta è presentata dal giornalista Pino Barbàra.