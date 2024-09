CastrumFavara in squadra due nuovi ingressi: Frangiamone e Russotto

Altri due ingressi in casa CastrumFavara. Si tratta di Diego Frangiamone, centrocampista, classe 2006 ha debuttato nella ripresa nella gara di Coppa Italia contro l’Enna. Under 15 nella Lucchese in serie C, under 16 e under 17 nell’AC Trento in serie C e l’ultima stagione nel Canicatti con 16 presenze in campionato ed 1 in coppa Italia. Inoltre è stato convocato nella rappresentativa nazionale LND per disputare il prestigioso “Trofeo Angelo Dossena, torneo internazionale di calcio giovanile, Categoria Primavera. Entra in squadra anche Alessandro Russotto, classe 2002, nuovo centrocampista, è stato già convocato da Mister Infantino nella gara di Coppa Italia contro l’Enna. Russotto arriva dall’ Acireale dopo una buona esperienza con il Catania. In precedenza, dopo essere cresciuto nelle giovanili dello Spezia, ha giocato in Puglia ad Altamura, collezionando 26 presenze e 2 gol.