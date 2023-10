Mtb: il team “Radio Vela” protagonista nelle competizioni regionali

Domenica 29 ottobre, a Custonaci, si è svolta la gara “Marathon Mtb Città di Custonaci”, prova valida per il Campionato Nazionale Ciclismo Marathon MTB CSI 2023.

La manifestazione era valida anche come prova unica siciliana CSI MTB MARATHON, 6^ ed ultima prova del Campionato regionale MTB Gran Fondo CSI Sicilia e Trofeo E-Bike Lombardo.

Sul nastro di partenza, nello splendido scenario naturale della Baia Cornino, a contendersi la vittoria finale, oltre 200 coloratissimi atleti che hanno affrontato passaggi tecnici, salite e discese mozzafiato, attraversando i territori del Comune di Custonaci, del Parco di Cerriolo, fino a lambire la vetta del Monte Sparacio, con due percorsi da 47 Km e 1300 mt di dislivello per la Granfondo e 72 Km con 2300 mt di dislivello per la Marathon.

Tre gli atleti del Team Radio Vela Agrigento, iscritti alla Manifestazione nel percorso per la specialità E-Bike: Fabio Rizzo, Maurizio Rizzo e Daniele Iacona.

Gara molto dura su un percorso di gara che si è rivelato abbastanza selettivo, non solo a causa delle altimetrie impegnative che costringevano a continui rilanci, non lasciando mai posto ad eventuali recuperi o distrazioni anche per le numerose discese veloci su dei single track di derivazione “enduristica”, con fondi sempre sconnessi e sdrucciolevoli risultati, sotto l’aspetto tecnico, molto impegnativi.

Al termine della gara, Fabio Rizzo ha conquistato il 1° posto “Assoluto”, Daniele Iacona è salito sul 3°gradino e Maurizio Rizzo, sfortunatamente a causa di una foratura che lo ha attardato notevolmente, è riuscito a concludere comunque la prova al 10° posto.

Nella stessa giornata a Caltanissetta si è disputata la terza ed ultima prova del Campionato regionale F.C.I. denominata “Cronoscalata del Monte Capodarso” dove, l’atleta del Team Radio Vela, Tarcisio Sarcuto, ha conquistato il 2° “gradino” del podio nella Categoria Master 5 ed il 10° posto fra gli “Assoluti”.

Con queste due manifestazioni si è conclusa la stagione agonistica del Settore Mountain Bike siciliano. Appuntamento per gli appassionati a febbraio 2024.