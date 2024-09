Colpaccio dell’Akragas: preso l’attaccante Christopoulos, ex AEK Atene

Efthymios Christopoulos, originario di Patrasso (Grecia), è un nuovo calciatore dell’Akragas. Arriva dall’Aek Atene, una delle società più blasonate del calcio europeo.

L’importante operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Christopoulos, classe 2000, è un calciatore professionista greco. È una prima punta, ma è in grado di coprire tutti ruoli del reparto offensivo.

Forte fisicamente e tecnicamente: ha giocato sempre in Grecia nell’Aek Atene. Ha indossato anche la maglia della nazionale greca under 21, totalizzando 12 presenze e un gol nelle qualificazioni al campionato Europeo. Nel massimo campionato greco, con la maglia dell’Aek Atene, ha collezionato 10 presenze.

Ed ancora nella “Primavera” dell’Aek Atene ha partecipato all’Uefa Youth League realizzando 26 reti in 55 presenze. Per Christopoulos anche l’esperienza in prestito con la maglia del Panachaiki Ge, formazione del secondo campionato nazionale della Grecia, dove ha segnato 7 gol in 27 presenze. Il nuovo attaccante dell’Akragas è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto.