Coppa Italia, l’Akragas vince l’andata con il Misilmeri e “vede” la finale

Grande prova di forza dell’Akragas che vince anche sul campo del quotato Misilmeri la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, girone A. La squadra di mister Nicolò Terranova si è imposta per uno a zero, al termine di una partita bella e avvincente fin dal calcio d’inizio. L’Akragas ha meritato la vittoria, grazie ad una superlativa prova del collettivo.

La rete vittoria porta la firma di Desiderio Garufo che allo scadere del primo tempo calcia direttamente in porta da calcio d’angolo e trafigge Zummo. Prima del vantaggio, l’Akragas ha sfiorato il gol con Mansour (tiro a giro fuori di pochissimo) e con Vitelli che colpisce la traversa. Partita pressoché perfetta in fase difensiva dei biancoazzurri che hanno concesso agli avversari soltanto un paio di conclusioni dal limite, neutralizzate da Elezaj.

Nella ripresa il Misilmeri ha cercato di alzare il baricentro per provare a trovare il pareggio ma l’Akragas ha controllato il match senza correre mai seri pericoli. In contropiede Dalloro e Semenzin hanno sprecato due buone occasioni per trovare il raddoppio. Il match di ritorno è in programma mercoledì 14 dicembre alle ore 14:30, allo stadio Esseneto di Agrigento.