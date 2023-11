Eccellenza, il Favara a caccia dei tre punti per restare attaccato alla vetta: arriva il Marineo

La Pro Favara ospita questo pomeriggio, calcio di inizio ore 14:30 allo stadio Bruccoleri, il Marineo. L’obiettivo è quello di continuare a macinare punti, rimanere in scia della capolista Nissa distante tre lunghezze e aggiornare uno score fin qui davvero invidiabile: sei vittorie consecutive in trasferta, nove successi stagionali.

La squadra di mister Catalano, inoltre, non subisce reti da ben cinque partite e viene dal rotondo successo per 0-6 ad Aspra. A Favara arriva il Marineo, squadra di metà classifica che nel turno precedente ha fermato lo Sciacca con il risultato di 1-1: “Non possiamo sbagliare perché siamo costretti a rincorrere e i tre punti sono fondamentali” ha dichiarato in conferenza l’allenatore dei gialloblù.