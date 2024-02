Eccellenza, la Pro Favara cade a Castellammare: ora la Nissa può allungare

Brutta sconfitta per la Pro Favara nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. I gialloblù escono sconfitti per 1-0 dal “Matranga” di Castellammare e adesso la Nissa, che giocherà oggi, può allungare in classifica. A decidere il match è una rete di Musso al 59º. La Pro Favara, subito il gol, non è riuscita a reagire apparendo meno “lucida” rispetto alle ultime uscite. Si ferma, dunque, a dieci la striscia di vittorie in trasferta per la squadra di Gaetano Catalano.