Eccellenza, l’Akragas supera il Cus Palermo e mantiene il primo posto in classifica

Ancora una vittoria per l’Akragas che supera 3-1 lo scoglio Cus Palermo. Una partita spigolosa, anche a causa delle non perfette condizioni del manto erboso dello stadio Esseneto, che viene risolta con due squilli nel finale. Primo tempo che si chiude a reti inviolate nonostante i biancazzurri abbiano avuto il pallino del gioco in mano. Poche le occasioni da rete e molto agonismo in campo.

Un momento della partita Akragas-Cus Palermo I festeggiamenti sotto la curva dopo il gol di Semenzin

La gara si sblocca alla ripresa con una rete di Santiago Pavisich al sessantesimo minuto di gioco. La partita si infiamma e sette minuti più tardi arriva il pareggio degli ospiti con calcio di rigore. L’Akragas spinge forte, a caccia della vittoria, ed è a dieci minuti dal triplice fischio che trova la rete del vantaggio con un gol di Desiderio Garufo.

Il 3-1 che chiude definitivamente i giochi è siglato da Gaston Semenzin all’86º. La seconda vittoria consecutiva, dopo altrettanti pareggi, vale il primato in classifica per l’Akragas che mantiene quattro punti di vantaggio dal Misilmeri.

12ª GIORNATA

Parmonval – Gela 0-1

Akragas – Cus Palermo 3-1

Casteldaccia – Misilmeri 1-1

Favara – Castellammare 0-0

Sciacca – Mazarese 4-0

Mazara Calcio – Leonfortese 1-0

Nissa – Resuttana 2-1

Marineo – Enna 0-1