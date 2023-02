Eccellenza, l’Akragas vince 3-0 contro la Parmonval 

Seconda vittoria consecutiva per l’Akragas che nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza supera 3-0 la Parmonval. All’Esseneto una partita a senso unico con la squadra di mister Terranova che non ha mai sofferto nell’arco dei novanta minuti. La partita si sblocca al 17º minuto con una rete messa a segno da Brunetti. Il raddoppio dei padroni di casa porta la firma di Barrera al 26º. Anche nella seconda frazione di gioco la musica non cambia con l’Akragas che spinge forte e riesce a segnare anche il terzo gol con Noto. Tre punti importanti quelli conquistati dai biancazzurri che così restano in scia della capolista Enna che anche quest’oggi ha vinto in trasferta a Resuttana. Sono due i punti di distacco tra le due squadre che si giocheranno la promozione fino all’ultima giornata. Akragas che domenica sarà impegnata nel derby d’alta quota con il Favara (terzo in classifica) mentre l’Enna ospiterà la Leonfortese.

I RISULTATI DELLA 23ª GIORNATA

Akragas – Parmonval 3-0

Casteldaccia – Mazarese 2-4

Leonfortese – Cus Palermo 0-0

Mazara – Città di Gela 2-1

Nissa – Castellammare 1-0

Marineo – Favara 0-2

Resuttana – Enna 0-2

Sciacca – Misilmeri 1-1