Eccellenza, lo Sciacca non va oltre il pareggio in casa con il Marsala 

È un pareggio deludente quello dell’Unitas Sciacca ottenuto tra le mura amiche contro il Marsala. I neroverdi, che non nascondono le ambizioni di un campionato al vertice, impattano contro una buona organizzazione degli ospiti che passano in vantaggio grazie a Pedalino al 15º.

I padroni di casa dominano nel possesso palla ma si palesano tutte le difficoltà in fase offensiva. La rete del pareggio arriva dieci minuti dopo la ripresa con un gol in mischia di Jammeh. Il risultato non si schioda dall’1-1 e lo Sciacca adesso è a sette punti dalla capolista Athletic Palermo. Domenica prossima i neroverdi andranno in trasferta a Partinico.