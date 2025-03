Eccellenza, lo Sciacca pareggia a Gela e sfumano i playoff 

L’unico risultato utile per raggiungere i playoff era la vittoria nella difficile trasferta di Gela, vicecapolista del campionato di Eccellenza. Lo Sciacca figura bene ma al termine dei novanta minuti il risultato non va oltre il 2-2. Una stagione comunque esaltate per i nervordi, terzi in classifica e con una Coppa Italia regionale in bacheca oltre alla fase nazionale finita ai quarti.

Il Gela passa in vantaggio con Gigante ma la squadra di Galfano la ribalta tra primo e secondo tempo con le reti di Caternicchia e Genco. I padroni di casa trovano il pareggio con Agudiak. Niente playoff per lo Sciacca che comunque chiude la stagione con una prestazione di spessore. Domenica l’ultima gara di campionato con il Casteldaccia, occasione questa per salutare i tifosi.