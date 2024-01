Eccellenza, pari a reti inviolate tra Sciacca e Mazara: vince solo il vento 

Termina con un pareggio a reti inviolate il match tra l’Unitas Sciacca e il Mazara nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. Le due squadre si dividono la posta in palio in un match caratterizzato dal forte vento che spesso ha impedito manovre di gioco fluide. I padroni di casa sono partiti col piglio giusto soprattutto nella prima frazione andando vicini al vantaggio con Baldeh e Iraci. Gli ospiti “rischiano” di portare a casa l’intera posta in palio nei minuti finali con un gran tiro dalla distanza che lambisce il palo.