Eccellenza, Sciacca vince a Casteldaccia e sale al quarto posto in classifica 

Vittoria importante per l’Unitas Sciacca che supera fuori casa il Casteldaccia per 1-2 conquistando la quarta posizione in classifica nel campionato di Eccellenza.

Gli ospiti sono riusciti a ribaltare la partita dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa che hanno anche sciupato l’occasione del raddoppio dal dischetto. A rimettere il match in parità ci ha pensato Concialdi, glaciale dagli undici metri. Il gol vittoria, a sei minuti dal fischio finale, porta la firma di Cassaro. Per l’Unitas Sciacca è la quinta vittoria consecutiva.