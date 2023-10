Eccellenza, vittorie importanti per Favara e Sciacca

Vittorie importanti per le squadre agrigentine impegnate nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Alla Pro Favara basta con un gol di Ficarotta ad un quarto d’ora dal fischio iniziale per conquistare tre punti fondamentali, battere la Folgore e rimanere in scia della capolista Nissa, a tre lunghezze di distanza. Bene anche l’Unitas Sciacca che, dopo essere passata in svantaggio, ribalta il Castelbuono con le reti di Concialdi, Seckan e Iraci.

I RISULTATI DELL’8ª GIORNATA

Accademia Trapani – Nissa 1-2

Casteldaccia – Mazara 1-3

Unitas Sciacca – Castelbuono 3-1

Misilmeri – Athletic Club Palermo 1-1

Geraci – Fulgatore 3-2

Mazara46 – Castellammare 1-0

Marineo – Aspra 1-1

Favara – Folgore 1-0