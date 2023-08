Favara, al via prima edizione di “Sport e comunità”

Si terrà il prossimo 5 agosto la prima edizione di “Sport e Comunità”, un torneo di calcio che ha lo scopo di promuovere e consolidare i rapporti sociali tra i giovani Favaresi, offrendo alla comunità la possibilità nel periodo estivo di divertirsi e di sfruttare i diversi spazi che sono stati per l’occasione messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà nel campetto comunale di via Agrigento dalle 17:30 e vedrà la partecipazione delle associazioni Favara per il futuro, Area Zero, Nzemmula, Plastic free, Fabaria Folk.

“Sarà una festa dello sport e un momento per stare insieme trascorrendo qualche ora di spensieratezza – dice l’assessore al ramo Angelo Airò Farulla -. Crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa, che regalano alla città delle occasioni di socialità e condivisione. Ringraziamo in tal senso tutti gli organizzatori e i partecipanti e il presidente dell’asd “Virtus Favara” Alessandro Taiella, che da parecchi anni si occupa della valorizzazione dei giovani calciatori favaresi”.