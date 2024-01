Favara, cresce la febbre per i gialloblù

Nella sede della “Curva Nord”, punto di raccolta dei tifosi favaresi, alla presenza anche dei componenti della “Vecchia Guardia” si è svolto un “caldo” incontro tra dirigenti, squadra e tifoseria organizzata. La vittoria di Mazara al 95′ ha incendiato una città che aspetta con trepidazione le prossime gare della Pro Favara, importanti e per certi versi decisive per il traguardo prefissato. Domenica delicata partita (ore 15.00) con il forte Don Carlo Misilmeri, squadra all’andata battuta grazie alla perla di Ficarrotta ed il gol di Retucci su rigore.

All’incontro, organizzato dal responsabile dell’area comunicazione Giuseppe Piscopo, erano presenti i massimi vertici societari Rino Castronovo e Salvatore Marrone, alcuni dirigenti ed i giocatori Fabio Bossa, Vito Lupo, Roberto Miano, Pietro Balistreri, Andrea D’Amico, Dennis Sansone, Mirko Bertella, Bartolomeo Erbini e Mattia Retucci.

La società ha voluto ringraziare, con questo incontro, i gruppi organizzati per la passione che mettono ogni domenica, in casa e fuori, sempre presenti e rumorosi. “L’ augurio è che questo entusiasmo contagi l’intera città in un crescendo di presenze al seguito della squadra. Perché il cammino dei gialloblù merita tanto. E si vince insieme: dirigenza, squadra, tifosi e città”, dice il dirigente dei gialloblù.