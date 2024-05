Ad Agrigento l’associazione Generazioni consapevoli presenta i “Patti Digitali”

Si terrà lunedì 6 maggio 2024 alle ore 10,00 presso l’Aula Pellegrino, sita in via Acrone ad Agrigento, una conferenza stampa dell’Associazione “generAzioni consapevoli” per la presentazione dei “PATTI DIGITALI”, un nuovo impegno per la cittadinanza digitale nella Città di Agrigento. Con i “PATTI DIGITALI” l’Associazione “generAzioni consapevoli” propone un percorso finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di Patti di comunità per l’uso della tecnologia nel territorio di Agrigento e nella regione Sicilia con lo scopo di promuovere alleanze educative tra famiglie, educatori ed enti.

La rete dei Patti digitali è diffusa in tutta Italia con oltre 70 gruppi attivi e più di 4000 genitori che hanno aderito a un Patto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il centro per il Benessere Digitale dell’Università Bicocca di Milano e le associazioni Mec (Media Educazione Comunità), Sloworking e Aiart (Associazione cittadini mediali). Grazie al lavoro svolto quest’anno dall’associazione “generAzioni consapevoli” i Patti Digitali saranno attivi ad Agrigento e nel territorio Siciliano. Tale risorsa presenta carattere e rilevanza nazionale oltre che locale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Agrigento e dall’ASP di Agrigento.