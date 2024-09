Finisce 0-0 tra Unitas Sciacca e Castellamare

Termina 0-0 il match valido per la seconda giornata di Eccellenza tra Unitas Sciacca e Castellammare, giocato sul campo del ‘Nino Vaccara’ di Mazara del Vallo. Primo tempo equilibrato e nervoso, gli ospiti escono all’intervallo con cinque ammoniti. Inevitabile il rosso che arriva per doppia ammonizione a Messina. Sciacca in superiorità numerica per più di mezz’ora. Numerose le occasioni create, una grande parata del portiere ospite su Niosi, una traversa di Camara, un gol annullato in maniera dubbia e un mancato rigore su Concialdi. Alla fine è 0-0 con tante recriminazioni per i saccensi. Nel finale di gara espulso anche il nostro tecnico Galfano dall’arbitro Alfieri di Nola.

“La squadra è sempre stata in partita – ha detto Galfano – dispiace non aver vinto e per questo c’è rammarico. Vorrei rivedere il gol annullato, secondo me c’erano anche due calci di rigore a nostro favore. E’ mancato solo il gol, il loro portiere ha fatto due salvataggi importanti. Mi tengo l’atteggiamento della squadra – ha concluso – i ragazzi ci hanno provato sino alla fine. La mia espulsione? Ho parlato con educazione, forse nella vita questo non paga: ho semplicemente dialogato con l’assistente, sono stato buttato fuori perchè la mia panchina era tutta in piedi”.