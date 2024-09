Fortitudo Agrigento, ecco il calendario delle amichevoli: l’8 settembre la presentazione della squadra

Sarà presentata domenica 8 Settembre alle 19.30 al Campetto HF13 Lungomare Falcone Borsellino a San Leone, la nuova squadra della Fortitudo Agrigento e tutte le novità della prossima e imminente stagione sportiva.

“Un appuntamento, quello della presentazione della squadra, a cui nessun tifoso biancoazzuro può mancare, in un luogo a noi molto caro che ad Agrigento é il simbolo per eccellenza dell’amore per il basket”, si legge nella nota della società.

Intanto è ufficializzato il calendario della preseason. Si parte il 7 settembre al PalaMoncada: alle 18 sfida con Ragusa. L’11 settembre, alle 18:30, si gioca sempre nel proprio fortino per affrontare Capo d’Orlando. Il 14 settembre Agrigento restituisce la visita: al PalaFantozzi si gioca Capo d’Orlando – Agrigento, con palla a due alle 18:30. Tre giorni dopo, il 17 settembre, si gioca a Piazza Armerina, test amichevole contro la squadra locale. Il 21 settembre si chiude a Ragusa con palla a due alle 18.