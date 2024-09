Fortitudo Agrigento, il campionato ricomincia con la trasferta a Lumezzane

Dopo tanta attesa arriva il fatidico momento dell’inizio del campionato per la Fortitudo Agrigento, un campionato lunghissimo fatto di 38 partite con diversi infrasettimanali e tantissime trasferte. Proprio la prima giornata vedrà i giganti in trasferta a Lumezzane contro la squadra guidata da coach Luciano Nunzi, si gioca domenica 29 settembre alle ore 18 al Pala A2A a Brescia.

La squadra di Agrigento guidata da coach Daniele Quilici ha vissuto un buon pre-campionato affrontando Ragusa e Capo d’Orlando in alcune amichevoli, il nuovo roster composto principalmente da giovani sembra dare buoni spunti ma solo il campo può dare la giusta sentenza, i riconfermati delle scorse stagioni sono quattro e sono il capitano Albano Chiarastella, Nico Morici, Mait Peterson ed il play Emanuele Caiazza. Ecco le parole di coach Quilici alla vigilia del match: “Arriviamo a questa prima di campionato dopo un periodo di lavoro svolto con entusiasmo e spirito. Il nostro obiettivo è esprimerci già ad un buon livello pur sapendo che siamo nella fase iniziale della stagione e il risultato, nel bene e nel male, non sarà indicativo di quanto succederà in seguito.

Lumezzane è una squadra che dichiaratamente punta ai piani altissimi della categoria e ha svolto un mercato coerente con questa visione, allestendo una formazione profonda e affidandola a una guida tecnica di altissimo profilo e mostrando in questo precampionato una crescente organizzazione di gioco su entrambe le due metà campo.Noi, siamo una squadra molto cambiata sia nella struttura che nelle gerarchie e c’è ovviamente bisogno ancora di tempo per trovare un equilibrio stabile, ma il percorso fatto fino a ora è stato incoraggiante e spero che per prima cosa si parta con l’atteggiamento positivo di chi è consapevole di essere all’inizio di un percorso e che tollerare e reagire con positività alle difficoltà possa essere la chiave per indirizzare il nostro percorso di crescita”. La partita verrà trasmessa su LNP Pass.