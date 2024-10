Fortitudo Agrigento, prima sconfitta a Lumezzane

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato della Fortitudo Agrigento, un torneo lungo che prevede 38 partite di cui la prima iniziata con una sonora sconfitta a Lumezzane dopo un inizio brillante. La squadra di coach Quilici, molto giovane ed ancora in fase di rodaggio, prepara subito la controffensiva al Palamoncada nel turno infrasettimanale di mercoledì 2 ottobre alle 20:30 contro Andrea Costa Imola. Tutto il roster è a disposizione e si spera che la sfida casalinga possa dare una spinta in avanti ad Agrigento ed iniziare al meglio il campionato.

“C’è molto rammarico per la prestazione. Abbiamo giocato una partita arrembante, ma disordinata: nella prima metà dove potevamo avere vantaggi più consistenti che però abbiamo malamente sprecato affrettando troppo il gioco e condividendo meno del dovuto la palla. Nella seconda metà abbiamo peccato di consistenza, concedendo qualche tiro aperto di troppo a Lumezzane con cui è stata brava a scavare il solco che poi ha deciso la partita. C’è rammarico perché potevamo sicuramente offrire una prestazione migliore, forse l’emozione dell’esordio ci ha limitato, ma è certo che dobbiamo migliorare su molti aspetti del gioco per essere competitivi con formazioni di questo livello, specialmente in trasferta. Nessun dramma, c’è ancora molta strada da fare; adesso occorre apprendere rapidamente dagli errori fatti e rivolgere lo sguardo a mercoledì, dove troveremo un’agguerrita AC Imola e dovremo presentarci nella nostra versione migliore”. Queste le parole di coach Quilici alla vigilia del match.