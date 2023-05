Fortitudo Agrigento, primo memorial Salvatore Moncada

A Porto Empedocle sabato 6 maggio dalle 16:30 alle 18:30 si svolgerà il 1° Memorial Salvatore Moncada, un torneo dedicato ai piccoli cestisti dai 5 ai 14 anni. Le squadre partecipanti sono: Fortitudo Agrigento, Real Basket Agrigento, ASD Libertas Realmonte, Polisportiva Canicattì Sport, Virtus Basket Sommatino e ASD Anguillara Basket.

“Un anno fa, il 5 Maggio, ci lasciava il nostro Presidente Salvatore Moncada e noi vogliamo ricordarlo con un sorriso, uno di quelli che lui ci donava quotidianamente, quel sorriso che spesso nasceva dalla sua grande passione: la pallacanestro. Non c’era altro modo di omaggiarlo se non giocando a pallacanestro al Palamoncada e coinvolgendo i giovani del futuro, i cestiti del domani e chissà che prima o poi qualcuno di loro non indossi la casacca della prima squadra della Fortitudo Agrigento“, scrive in una nota la società sportiva.

All’ingresso ci sarà anche una mostra fotografica sulla storia della Fortitudo che durerà fino alla fine della partita con Rimini, che si giocherà domenica alle 17.