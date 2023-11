Fortitudo battuta a Vigevano, domenica altra trasferta in terra lombarda

Finisce male a Vigevano per la Fortitudo Agrigento. Nella prima delle due trasferte consecutive, i biancazzurri sono usciti sconfitti dal confronto per 85-71.

Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio per 46-38, il rientro dagli spogliatoi di Chiarastella e compagni è stato disastroso. Terza e quarta frazione (22-10, 25-15) sono stati dominati dalla Elachem Vigevano che ha fatto suo lo scontro diretto per la salvezza.

Domenica prossima la Fortitudo sarà impegnata contro la Juvi Cremona.