Futsal, derby tra Agrigento e Akragas al PalaMoncada

Si apre oggi la penultima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a cinque con un derby che si prevede infuocato. Al PalaMoncada di Porto Empedocle, con calcio di inizio alle ore 15, si affronteranno l’Agrigento Futsal e l’Akragas Futsal.

La squadra di mister La Mendola potrà contare sui nuovi rinforzi arrivati dalla finestra di mercato appena aperta: si tratta di Gaetano Sferrazza, per lui un ritorno, e degli under Andrea Sciarrazba (ex della partita) e Cristian Caltagirone. L’Agrigento ha diramato la lista dei convocati: Ercole Graceffo, Pietro Giovannelli, Andrea Franco, Ernesto Natalello, Marcello Catanese, Gaetano Sferrazza, Nicola Lombardo, Mauro Catalano, Angelo Sanzo, Andrea Sciarrabba, Cristian Caltagirone.