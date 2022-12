Galà dello Sport Asi Agrigento 2022, assegnati premi e riconoscimenti

L’aula magna “Accursio Miraglia” del plesso scolastico Ipsia-Iti dell’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca, ha ospitato ieri sera il “Galà dello Sport Asi Agrigento 2022”.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento con il patrocinio del Comitato Regionale Sicilia, ha assegnato riconoscimenti alle squadre che nelle varie discipline hanno vinto i campionati provinciali e regionali ed alle società, atleti e dirigenti di tutta la provincia che hanno partecipato alle numerose attività sportive, sociali e culturali organizzate dall-Ente di promozione sportiva e sociale nel corso del 2022.

I premi speciali 2022 sono stati assegnati a Giuseppe Simone Vullo nella sezione “Dirigente dell’anno” per la capacità organizzativa; a Enzo Termini “Atleta dell’anno” per la passione e la scelta di abbinare sport e natura; a Gisella Mondino nella sezione Cultura e Sociale” per la promozione dei valori di solidarietà.

Premi speciali anche per i talenti del Padel provinciale a Giorgia Di Paola, Mattia Faseli e Nicola Oliva, per la selezione agrigentina Asi di Padel che ha preso parte in Calabria al Campionato Italiano Asi di Padel conquistando il titolo in varie categorie, per gli atleti di Scherma e Aerobica della Discobolo che hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali e per gli atleti della Ippon Karate Lentini che di recente hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Juniores di Kumite.

Un altro importante momento della serata è stata la consegna di un assegno di 1800 euro alla sezione provinciale LILT da parte dei Circoli di Padel della provincia di Agrigento, raccolti durante il torneo “Padel for Lilt”.

All’evento, condotto dal giornalista Giuseppe Recca, hanno assistito il sindaco di Sciacca Fabio Termine, l’assessore comunale allo sport Valeria Gulotta, il presidente del Comitato regionale Asi Maria Tocco, il dirigente di Asi Nazionale Giuseppe Campo. Ci sono stati anche momento di spettacolo con brevi esibizioni di danza e pole dance.

Il Comitato provinciale di Agrigento presieduto da Mario Cucchiara nel 2022 ha ripreso a pieno ritmo l’attività dopo il periodo di sosta forzata determinato dall’emergenza sanitaria e il “Galà dello Sport 2022” è stato il naturale epilogo di un anno di intensa e appassionante attività.

“E’ stata una bellissima serata con tanta partecipazione delle associazioni affiliate – commenta Cucchiara – abbiamo premiato le squadre vincitrici dei titoli regionali e provinciali e assegnato targhe di partecipazione a tutti i sodalizi che hanno partecipato ai nostri eventi sportivi. Stiamo riportando le attività sociali e culturali al centro della vita di tutti i giorni e di questo siamo felici”.