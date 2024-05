Giavellotto, nuovo record italiano per l’atleta agrigentina Giusi Parolino

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, stabilisce a Siracusa per il Campionato regionale di società Allievi/e su Pista 2024, categoria Assoluti, il nuovo Record Italiano di categoria nel lancio del giavellotto femminile.

Nella categoria assoluta, l’atleta Parolino, con la misura di m. 28,50 stabilisce nel lancio del giavellotto femminile, la nuova miglior prestazione italiana di categoria con l’attrezzo assoluto da g.600, migliorando il precedente record che già la stessa atleta aveva ottenuto il 13 aprile di quest’anno durante una competizione svoltasi a Siracusa Di grande rilievo lo straordinario risultato di Elisa Valenti della ASD Atletica Siracusa, atleta allenata dal coach Pino Maiori, che con la misura di m.13,05 nel salto triplo, stabilisce il nuovo record Siciliano e ottiene il minimo per partecipare ai campionati Europei under 18 e ai mondiali under 20.

“Gara molto equilibrata e divertente-dichiara la Parolino. E’ una grande gioia vedere in pedana tante brave giovani giavellottiste emergenti; in merito alla mia prestazione è stata una gara che in atletica viene definita “gara di passaggio” nella quale si partecipa per vedere le condizioni dell’atleta. Sono contenta che sia arrivata l’ennesima conferma grazie al lavoro che facciamo con il mio coach Emanuele Serafin al quale va il merito del mio ennesimo record.”