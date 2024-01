Ginnastica Aerobica: Gaia Allegro della Discobolo convocata in Nazionale

Prestigioso riconoscimento per la ginnastica aerobica saccense. Gaia Allegro, giovanissima atleta di 11 anni dell’Asd Discobolo Sciacca, è stata convocata dai tecnici federali per un allenamento/selezione collegiale promosso dalla Federginnastica in vista delle competizioni internazionali 2024.

Allegro fa parte del gruppo di atlete di interesse nazionale nella categoria junior. L’allenamento è in programma il 27 e 28 gennaio a Macerata. A coordinare l’evento il Direttore tecnico nazionale della Ginnastica Aerobica Luisa Righetti.

Grande soddisfazione per il Presidente dell’Asd Discobolo e per il tecnico federale Marinella Riggio che seguono ogni giorno la preparazione della giovanissima loro atleta: “Siamo naturalmente orgogliosi per i frutti del lavoro quotidiano – dicono – Gaia fa parte del nostro gruppo di giovani talenti che sono da alcuni anni ai vertici regionali e che ora cominciano ad approdare tra le promesse dell’aerobica nazionale. La convocazione in Nazionale è l’ennesimo importante traguardo per la Discobolo e per l’intero territorio”.