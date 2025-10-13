Ginnastica, successo sportivo per 4 atlete agrigentine a Gallipoli

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CESCUS di Raffadali celebra uno straordinario successo sportivo che porta il nome del comune agrigentino alla ribalta nazionale. Le talentuose ginnaste dell’associazione, D’Amico Alyson, Lattuca Elisa, Lattuca Sara, Puma Nilde, si sono classificate al primo posto nel prestigioso Trofeo di Ginnastica tenutosi a Gallipoli nei giorni 1 e 2 giugno 2025, dominando sia la categoria All Around che le competizioni per attrezzi. Guidate con passione e competenza dalla loro insegnante, Natalina Montalbano, le giovani ginnaste hanno dimostrato grande preparazione tecnica, disciplina e spirito di squadra.

“Siamo immensamente orgogliosi delle nostre ragazze,” dichiara Natalina Montalbano. “Questo successo è il frutto di mesi di sacrifici, allenamenti costanti e di una dedizione che va oltre il semplice impegno sportivo. Le atlete hanno saputo affrontare la competizione con grinta e precisione, meritando pienamente il gradino più alto del podio.”

A coronamento di questa stagione agonistica memorabile, le ginnaste e l’insegnante Natalina Montalbano sono state ricevute allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli l’11 ottobre 2025 per ritirare il prestigioso Premio Nazionale Libertas, un riconoscimento che celebra l’eccellenza sportiva e i valori promossi dall’ente.