GinnasticaA, Discobolo alla “Gymnaestrada” di Amsterdam

L’Associazione Sportiva Discobolo Sciacca ha contribuito al World Gymnaestrada 2023 che si è svolta in Olanda, ad Amsterdam.

Al festival dedicato alla ginnastica più grande e importante al mondo, un evento globale che incarna i principi più sani dello sport, c’era anche Tiziana Maniscalco, tecnico della storica società saccense che con i propri atleti è punto di riferimento in ambito nazionale nella Ginnastica Aerobica e nella Scherma.

Tiziana Maniscalco ha fatto parte del team della Federazione Italiana Ginnastica guidato dalla Direttrice Tecnica Emiliana Pollini e dal team manager Fabio Gaggioli che ha curato ogni dettaglio della performance nazionale. Nel ruolo di voce narrante in lingua inglese, la rappresentante della società Discobolo ha accompagnato il pubblico nel racconto della storia d’Italia, proposto insieme alle spettacolari esibizioni degli atleti. Un racconto passato per la visita alle opere d’arte dei più grandi artisti del nostro paese. Una storia infinita, partita dal mito di Enea e arrivata alla nascita di Roma, fino a celebrare le eccellenze culturali italiane. Uno show che si è ispirato al mito dei Siculi che viene rappresentato a Sciacca in occasione della manifestazione “Aerobic Competition”.

Un momento particolarmente suggestivo per omaggiare il tricolore e mostrare al mondo l’antica storia d’Italia. Un riconoscimento importante per la società saccense guidata da Pippo Simone Vullo e soprattutto per Tiziana che con le sue competenze è ormai entrata a far parte dell’organico tecnico federale che si occupa anche di eventi e promozione.