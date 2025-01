Il Derby Misilmeri-Marineo affidato al giovane fischietto agrigentino Matteo Piazza

Sarà il giovane arbitro della Sezione AIA di Agrigento, Matteo Piazza, a dirigere il delicato derby tra Misilmeri e Marineo, valido per il campionato di Eccellenza, massimo campionato regionale siciliano. Ad affiancarlo nella terna arbitrale ci saranno Gaspare Piranio di Palermo ed Elisabetta Gianquinto di Marsala.

In campo non si giocherà solo una partita, ma una fetta importante di stagione. Da una parte, il Misilmeri, in piena corsa per i Playoff, deve vincere per consolidare la sua posizione in classifica. Dall’altra, il Marineo, che lotta per uscire dalla zona Play-Out e si giocherà il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto. Una partita che vale molto più dei tre punti, sia per le ambizioni delle squadre che per la rivalità storica.

La designazione di Matteo Piazzatestimonia la fiducia riposta nel giovane fischietto agrigentino, che ha già gestito gare di alto profilo nel massimo campionato regionale. Tra queste, spicca il match del girone d’andata in cui Piazza ha diretto il Misilmeri contro il San Giorgio Piana, una sfida caratterizzata da grande intensità.

Anche l’assistente palermitano, Gaspare Piranio, è già noto ai protagonisti del derby: in questa stagione, infatti, ha svolto il ruolo di assistente in un altro big match del Misilmeri contro il Gela.

Nessun precedente invece in questa stagione per l’assistente della sezione di Marsala, Elisabetta Gianquinto con le due squadre.

Il clima sugli spalti si preannuncia infuocato, e l’importanza della posta in palio lo rende uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico siciliano. Piazza e la sua squadra avranno il compito di mantenere ordine e lucidità, in una gara che metterà alla prova la tenuta mentale di tutti i protagonisti.