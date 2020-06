Il “Discobolo” di Sciacca attiva un progetto del CONI rivolto ai giovani

Al centro Sportivo il Discobolo di Sciacca sarà possibile partecipare al progetto “EduCamp C.O.N.I.” Gli EduCamp C.O.N.I. sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. Gli EduCamp rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport. EduCamp C.O.N.I. è anche mangiare sano; grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione. Al via le iscrizioni per la partecipazione presso la sede dell’associazione Discobolo in via Anna Frank, 2 a Sciacca.