Il Licata Calcio si presenta alla città per la stagione 2023-2024

Si è svolta presso il Palazzo di Città, la presentazione del Licata Calcio in vista della stagione 2023-2024.

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia contro il Canicattì, calciatori staff e società, con a capo i patron Massimino e Di Benedetto, sono stati ricevuti dal Sindaco Angelo Balsamo e dalla Giunta per la presentazione ufficiale. Presente anche l’onorevole Annalisa Tardino.

Diversi gli interventi che si sono succeduti nel corso della serata.“Sappiamo benissimo che rappresentiamo una città molto importante – ha detto il DS Martello – quindi faremo di tutto per rappresentare degnamente il nome di Licata sia dal punto di vista calcistico che comportamentale”.

Un progetto ambizioso quello del Licata che punta ancora su una squadra formata prevalentemente da giovani per continuare a sorprendere ancora nel suo quinto anno consecutivo di serie D.

“Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione – dice Massimino – Abbiamo costruito una buona squadra. Bisogna avere sempre umiltà e consapevolezza dei propri mezzi. Questo è un gruppo che ha mostrato segni di crescita anno dopo anno, speriamo di confermare questo trend anche in questa stagione ma a parlare come sempre deve essere il campo”.

“E’ la mia seconda stagione a Licata – afferma Di Benedetto – l’anno scorso è stata una stagione esaltante conclusasi con la qualificazione ai play off, quest’anno abbiamo allestito una squadra che può farci divertire e sono fiducioso. Sarà sicuramente un campionato duro, con avversari di alto valore ma noi crediamo fortemente in questo gruppo capitanato da Mister Romano. Restiamo vigili sul mercato, se occorrerà intervenire non ci tireremo indietro”.

È intervenuto anche Mister Romano: “Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi 20 giorni di ritiro, ancora c’è tanto da fare ma siamo ottimisti perché abbiamo un gruppo disponibile al lavoro e con grande voglia di far bene”.

“L’amministrazione è vicina a questa società – dichiara il Sindaco – perché lo sport è parte integrante dello sviluppo della città. Questo invito è stato finalizzato a trasmettere a tutti i tifosi che la squadra è della città, e la città è al servizio della squadra per raggiungere i migliori risultati. Abbiamo voluto invitare la squadra dentro il Palazzo di Città per dare un segnale forte che tutta la struttura amministrativa è a sostegno della squadra. Il nostro impegno sarà quello di intervenire affinché tutte le strutture necessarie a fare sport ad alto livello siano efficienti, questo è il nostro obbiettivo”.

Infine, la società ci tiene a comunicare che presto squadra e staff incontreranno anche i tifosi per far conoscere loro i protagonisti della prossima stagione, dimostrare l’attaccamento alla maglia e a questa splendida città!