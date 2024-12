Il Premio Giorgio Roccasalva 2024 all’atleta agrigentina Giusi Parolino

Doppia premiazione per la giavellottista della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, che oltre a ricevere il premio che il presidente Roccasalva ha voluto consegnare a tutti i suoi atleti, le viene consegnato il premio speciale alla carriera “Giorgio Roccasalva” per i suoi risultati agonistici e per l’impegno sociale e umano che ha sempre dimostrato.

Alla presenza del presidente della FIDAL Siracusa e di tanti neoeletti consiglieri regionali Fidal Sicilia, si è svolta lo scorso 27 dicembre alle ore 16:30, presso la sede dell’Urban Center di Siracusa l’annuale festa sociale della ASD Milone. La Milone, che nel 2025 festeggerà i suoi 50 anni, vanta oltre 200 atleti e milita, da diversi anni, ai massimi vertici dell’atletica leggera italiana. Star della serata il velocista italiano, campione europeo della staffetta 4×100 metri a Roma 2024, l’olimpionico Matteo Melluzzo atleta della Milone Siracusa sin da bambino, oggi G.A. FIAMME GIALLE . Matteo ha premiato molti atleti sopratutto i piccoli campioni che rappresentano il cuore pulsante della società. Tra i tanti atleti, premiata anche la campionessa italiana di lancio del giavellotto Giusi Parolino sia per i risultati ottenuti a livello individuale che nei CDS.

Durante la cerimonia, a sopresa è stato trasmesso un video che ha illustrato in sintesi la carriera agonistica e professionale di Giusi da bambina fino agli utimi successi del 2024. Un commosso Maurizio, fratello dello stimato presidente Giorgio Roccasalva fondatore della ASD Milone Siracusa,venuto a mancare qualche anno fa, ha raccontato i legami familiari tra Giusi e la famiglia Roccasalva: “la piccola Giusi appena quindicenne si recava in bus a Siracusa per gli allenamenti e le gare e grazie all’affetto reciproco, era accolta come una figlia in casa Roccasalva. Giusi in tanti anni ha sempre dimostrato un forte attaccamento, ai valori,alla società e alla nostra famiglia- dichiara con fierezza il presidente della Milone; oltre ai tanti risultati agonistici ha reso sempre orgogliosa la nostra società grazie a tutto ciò che con dedizione e tenacia è riuscita ad ottenere nello sport, nella vita lavorativa e nei confronti del prossimo”

La giavellottista Parolino, che svolge il lavoro di imprenditrice, si dedicata da tanti anni ad attività sociali, diffonde i valori dello sport nelle scuole ed è in prima linea sia nella lotta alla violenza contro le donne sia nella difesa dei diritti umani. Testimonial in tanti eventi organizzati dalle scuole per la lotta contro il bullismo, Giusi si occupa di promuovere lo sport come deterrente contro qualsisi forma di violenza. Fatti concreti che dimostrano che i veri campioni danno il loro contributo sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.

“In questi anni ho ricevuto tanti premi tutti bellissimi ed importanti, ma il premio Giorgio Roccasalva è il premio del cuore e dell’anima perchè rappresenta tutto ciò in cui ho sempre creduto fin da bambina- dichiara commossa e orgogliosa Giusi Parolino; sarò grata per sempre al mio prezioso Giorgio, alla sua meravigliosa mamma e a Maurizio perchè se da piccola ho potuto fare atletica leggera il merito è esclusivamente della famiglia Roccasalva. Oggi la Milone Siracusa è parte integrante della mia vita ed è esempio concreto delle più alte virtù umane, morali e sportive. Colgo l’occasione -conclude, per augurare al mio presidente Maurizio Roccasalva, a tutti gli amici, ai compagni di squadra e ai miei cari concittadiani un buon 2025 con un ringraziamento particolare alla cara Luisa Madella, (responsabile tecnico della Milone) per la disponibilià e per la puntuale e preziosa ospitalità. “Dedico il premio Giorgio Roccasalva 2024 al mio coach Emanuele Serafin, al quale va il merito dei miei risultati e alla mia preziosa socia Stefania Condorelli grazie alla quale posso permettermi di allenarmi costantemente e di poter prendere parte alle gare. Viva lo sport .”