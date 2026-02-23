Kick boxing

Il Team Muscle & Fitness di Siculiana protagonista alla gara provinciale di Kick Boxing

Primo posto nelle rispettive categorie Chiara Galletta e Pietro Lo Presti

Pubblicato 53 secondi fa
Da Redazione

Si è svolta oggi, domenica 22 febbraio, presso il Palazzetto Polivalente “Placido Rizzotto” di Palma di Montechiaro, la gara provinciale di Kick Boxing che ha visto la partecipazione del Team Muscle & Fitness di Siculiana.
A rappresentare la palestra e la squadra erano presenti l’istruttrice Gisella Puccio e il tecnico, maestro Maurizio Lo Negro. Gli atleti impegnati nelle competizioni hanno ottenuto risultati incoraggianti, frutto dell’impegno costante profuso durante gli allenamenti.
Nello specifico, hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie Chiara Galletta e Pietro Lo Presti. Ottime anche le prestazioni di Febe Spataro, Tommaso Russo, David Barbuta, Vincenzo Spalma e Giuseppe Callea, che hanno concluso la competizione con un onorevole secondo posto.
Soddisfazione per lo staff tecnico, che guarda a questa giornata come a un importante momento di crescita sportiva e umana per i ragazzi. L’esperienza di Palma di Montechiaro si chiude positivamente, ma l’attenzione è già rivolta al futuro: il gruppo riprenderà immediatamente gli allenamenti in palestra per affinare la tecnica e arrivare ancora più preparati ai prossimi appuntamenti agonistici.

