Apertura

Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 

Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016 con una evasione che è stata stimata in oltre 100 mila euro a front di quasi 400 mila euro di ricavi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno e un mese di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Diventa definitiva la condanna nei confronti di Giuseppe Reina, 81 anni, imprenditore di Cammarata, per evasione fiscale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato il verdetto della Corte di appello di Firenze. La vicenda riguarda la società immobiliare dell’imprenditore che operava in Toscana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016 con una evasione che è stata stimata in oltre 100 mila euro a front di quasi 400 mila euro di ricavi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

”Prendiamoci cura della Sicilia”, Nicola Fratoianni ad Agrigento
Agrigento

Movida violenta, arrestato 24enne di Favara: poliziotto ferito finisce in ospedale 
Apertura

Mafia, il cassiere del clan di Camastra resta in carcere: no all’affidamento in prova 
Apertura

Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 
Apertura

Bancarotta, imprenditore canicattinese condannato ad un anno di reclusione 
Agrigento

Amministrative, il partito Liberal-democratico: “Vogliamo un sindaco giovane, non i soliti noti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv