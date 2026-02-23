Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 

Un anno e un mese di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Diventa definitiva la condanna nei confronti di Giuseppe Reina, 81 anni, imprenditore di Cammarata, per evasione fiscale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato il verdetto della Corte di appello di Firenze. La vicenda riguarda la società immobiliare dell’imprenditore che operava in Toscana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016 con una evasione che è stata stimata in oltre 100 mila euro a front di quasi 400 mila euro di ricavi.