Atletica

Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, pieno di medaglie per Giuseppe Averna e Maurilio Vaccaro

Bottino pieno con 4 medaglie d’oro e 2 di argento

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

.

La stagione sportiva 2026 dell’Atletica Leggera Paralimpica, si apre nel segno della Pro SportRavanusa.

Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno fatto il pieno di medaglie ai Campionati Italiani Indoor di Atletica Leggera, disputati ad Ancona questo fine settimana.

Bottino pieno con 4 medaglie d’oro e 2 di argento e la consapevolezza di avere acquisito una competitività assoluta. Se la scorsa stagione le vittorie erano una sorpresa, quest’anno invece le vittorie sono una conferma, a dimostrazione che il movimento paralimpico creato in provincia di Agrigento, ormai è una realtà continua.

I successi di Maurilio e Giuseppe, tra l’altro, stanno facendo da traino a decine di ragazzi con disabilità che ormai quotidianamente frequentano le attività del centro sportivo paralimpico di Ravanusa presso il Centro Multiservizi sotto la guida dell’instancabile Giancarlo La Greca punto di riferimento del mondo paralimpico ed inclusivo del territorio.

Ritornando ad Ancona Maurilio Vaccaro oltre a conquistare tre titoli Italiani nelle discipline del lancio del peso, disco e giavellotto ha anche vinto il titolo Italiano assoluto nella speciale classifica cumulativa nel lancio del giavellotto, Giuseppe Averna invece oltre ai due argenti nella specialità freim running sugli 800 e 200 metri, ha vinto il titolo assoluto nei 1500 metri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Mobilità razionale: strategie per semplificare la gestione dell’auto nella vita di tutti i giorni
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, martedì nuovo tavolo del centrodestra: poi ognuno per la sua strada
Catania

Tenta di spendere monete false al supermercato: denunciato pluripregiudicato
Palermo

Furti di energia elettrica, tre arresti e due denunce
Catania

Droga e armi nella macchina: pregiudicato denunciato
Catania

Furto al mercato ittico, colto sul fatto e arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv