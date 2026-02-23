Agrigento

”Prendiamoci cura della Sicilia”, Nicola Fratoianni ad Agrigento

leader di Sinistra Italiana-Avs Nicola Fratoianni prima sarà a Niscemi e poi nel pomeriggio ad Agrigento al circolo Empedocleo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il leader di Sinistra Italiana-Avs Nicola Fratoianni domani, alle ore 10 visiterà Niscemi e incontrerà le cittadine e i cittadini colpiti dal disastro, alle ore 11 presso il comune di Niscemi, incontrerà la stampa e le istituzioni locali. Alle ore 18 Nicola Fratoianni sarà ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, per l’ iniziativa “Prendiamoci cura della Sicilia”, insieme al segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, i coportavoce regionali di Europa Verde Fabio Giambrone e Alessandra Minniti, l’on. Ismaele La Vardera. Mercoledì 25 febbraio alle ore 10, l’on. Fratoianni incontrerà la stampa e le istituzioni del comune di Letojanni. Alle 11.30 incontrerà la stampa e le istituzioni nell’aula consiliare del comune di Santa Teresa e visiterà i luoghi del disastro, ascoltando le cittadine e i cittadini e i lavoratori colpiti dal ciclone Harry. Ale 18 del 25 febbraio il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana concluderà le sue giornate in Sicilia e la sua visita nei luoghi della nostra isola più colpiti dai disastri ambientali, con un’iniziativa finale presso il porto turistico di Riposto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

”Prendiamoci cura della Sicilia”, Nicola Fratoianni ad Agrigento
Agrigento

Movida violenta, arrestato 24enne di Favara: poliziotto ferito finisce in ospedale 
Apertura

Mafia, il cassiere del clan di Camastra resta in carcere: no all’affidamento in prova 
Apertura

Ha un malore e si schianta contro il guardrail, morto un uomo
Apertura

Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 
Apertura

Bancarotta, imprenditore canicattinese condannato ad un anno di reclusione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv