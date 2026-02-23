Apertura

Bancarotta, imprenditore canicattinese condannato ad un anno di reclusione 

La vicenda riguarda le scritture contabili della sua società. Secondo l’accusa, infatti, durante la procedura fallimentare sarebbe stato impossibile ricostruire il registro Iva nonché i beni ammortizzati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno di reclusione per bancarotta semplice. I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato Edoardo Cigna, imprenditore di Canicattì. La vicenda riguarda le scritture contabili della sua società. Secondo l’accusa, infatti, durante la procedura fallimentare sarebbe stato impossibile ricostruire il registro Iva nonché i beni ammortizzati.

Il curatore, che segnalò tutto all’autorità giudiziaria, trovò infatti soltanto la documentazione dell’Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2015-2017. L’ammanco, secondo la ricostruzione accusatoria, è stato quantificato in circa 250 mila euro. Il pm, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imprenditore a tre anni. Il tribunale, tuttavia, ha inflitto un anno di reclusione ritenendo la sussistenza di una bancarotta “semplice”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

”Prendiamoci cura della Sicilia”, Nicola Fratoianni ad Agrigento
Agrigento

Movida violenta, arrestato 24enne di Favara: poliziotto ferito finisce in ospedale 
Apertura

Mafia, il cassiere del clan di Camastra resta in carcere: no all’affidamento in prova 
Apertura

Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 
Apertura

Bancarotta, imprenditore canicattinese condannato ad un anno di reclusione 
Agrigento

Amministrative, il partito Liberal-democratico: “Vogliamo un sindaco giovane, non i soliti noti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv